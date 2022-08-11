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МИД РФ: суда с украинским зерном не идут в голодающие страны Африки

Сергей Лебедев
14:56 11.08.2022
Этот факт дает повод сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом.
МИД РФ: суда с украинским зерном не идут в голодающие страны Африки
© Фото: Shadati, XinHua, globallookpress
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Суда с зерном, которые следуют из Украины в рамках продуктовой сделки, идут в западные государства, а не в голодающие страны Африки. Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев.

«Номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно, подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвученных на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность», — сказал дипломат.

Также он добавил, что не выполняется соглашение о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Эти факты дают повод сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом.

 Напомним, 22 июля в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый подписанный документ предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

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