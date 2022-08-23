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Снова проснулся: вулкан Эбеко на Курилах выбросил гигантский столб пепла

Виктория Ивашечкина
17:53 23.08.2022
Знаменитый вулкан не извергался с 2012 года, но постоянно выбрасывает пепел в воздух.
© Видео: Вконтакте, Смелый геолог © Фото: Вконтакте, Смелый геолог
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Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры гигантского пеплового выброса знаменитого вулкана Эбеко на Курилах. На видео огромный столб пепла возвышается над верхушкой вулкана.

Эбеко не извергался с 2012 года, но постоянно выбрасывает пепел. Последний пепловый выброс был зафиксирован в июле этого года. Тогда столб выброса достиг высоты около трех километров.

До этого выброс пепла был замечен в феврале. На опубликованных кадрах видно, как из-под снега вырывается огромный столб пепла и дыма. Тогда представители Камчатской группы реагирования на вулканические извержения заявили, что выбросы пепла из Эбеко могут представлять опасность для самолетов, летящих в области аэропорта города Северо-Курильск.

Также утверждалось, что извержение может вызвать пеплопад в Петропавловске-Камчатском, которой располагается более чем в 300 километрах от вулкана.

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