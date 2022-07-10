На три километра вверх: кадры пеплового выброса вулкана Эбеко
Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту около 3 километров.
© Видео: Алла Вишнякова, vkontakte © Фото: Алла Вишнякова, vkontakte
В сети опубликовали кадры пеплового выброса вулкана Эбеко на Сахалине. Столб выброса достиг высоты около 3 километров.
Вулкан не извергался с 2012 года, но постоянно выбрасывает пепел. Последний пепловый выброс был в феврале этого года. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения опасалась, что вулкан представляет опасность для самолетов, летящих в области аэропорта города Северо-Курильск.
В июне удалось операторам удалось запечатлеть реки раскаленнной лавы вулкана Этна.