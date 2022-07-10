В стране и мире На три километра вверх: кадры пеплового выброса вулкана Эбеко Анастасия Бобылева Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту около 3 километров. © Видео: Алла Вишнякова, vkontakte © Фото: Алла Вишнякова, vkontakte Читайте нас на: В сети опубликовали кадры пеплового выброса вулкана Эбеко на Сахалине. Столб выброса достиг высоты около 3 километров. Вулкан не извергался с 2012 года, но постоянно выбрасывает пепел. Последний пепловый выброс был в феврале этого года. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения опасалась, что вулкан представляет опасность для самолетов, летящих в области аэропорта города Северо-Курильск. В июне удалось операторам удалось запечатлеть реки раскаленнной лавы вулкана Этна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика