На Курильских островах проснулся вулкан Эбеко: видео

Жители курильского острова Парамушир сняли на видео пробуждение вулкана Эбеко. На кадрах видно, как из под снега вырывается огромный столб пепла и дыма.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, выбросы пепла из Эбеко могу представлять опасность для самолетов, летящих в области аэропорта города Северо-Курильск. Также извержения может вызвать пеплопад в Петропавлоске-Камчатском, которой располагается более чем в 300 километрах от вулкана.

Последнее извержение Эбеко происходило в октябре прошлого года. Тогда столб пепла поднялся на высоту почти двух километров. Пепловый шлейф распространился на пять километров к северо-востоку от вулкана.