США перебросила в Польшу 12 «Рапторов»

Истребители используются для тренировочных полетов над Балтийским побережьем и странами ЕС.

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Соединенные Штаты перебросили в Польшу 12 истребителей F-22 Raptor для усиления восточного фланга НАТО. Машины базируются на базе в городе Ласк. Об этом в ходе специального брифинга сообщил командир 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи ВВС США Майкл Кендалл.

С его слов, боевые самолеты периодически совершают тренировочные полеты в небе над Словакией, Эстонией, Германией и Балтийским побережьем.

«Основой нашей миссии в Польше и на восточном фланге являются совместные учения и тренировки наших партнеров. Целью этих действий является защита европейских стран НАТО», - цитирует ТАСС заявление Кендалла.

На базе в Ласке, помимо 12 истребителей, в настоящее время дислоцированы около 300 представителей американских ВВС. По мнению польской стороны, отправка истребителей такого типа позволит пилотам подробнее изучить современную технику, что пойдет на пользу дальнейшему двустороннему военному сотрудничеству Варшавы и Вашингтона.