Украинских летчиков будут обучать управлению американскими истребителями в 2023 году

Ранее палата представителей США одобрила инициативу, предполагающую выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских военных летчиков на самолетах американского производства.

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Соединенные Штаты Америки выделят 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов и членов летных экипажей управлению американскими истребителями F-15 и F-16.

Как заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, обучать летчиков начнут уже в следующем году.

«Есть решение американского правительства о предоставлении 100 миллионов долларов США на подготовку военных пилотов в 2023 году. Возможно, это произойдет раньше», - отметил Игнат на брифинге в «Укринформ».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя возможность передачи Киеву американских истребителей, заявил, что его страна рассматривает возможность получения не только этих самолетов. Он также отметил, что украинские аэродромы пока не готовы к приему F-16, однако после дооборудования аэродромов это будет возможно.

F-16 относится к истребителям четвертого поколения. Производство началось в 1970-е годы. За более чем 40 лет истребитель прошел много модификаций и сейчас стоит на вооружении 25 стран мира.