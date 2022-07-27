США направили в Польшу истребители F-22 Raptor для защиты от «российской угрозы»

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Американские военно-воздушные силы направили на авиабазу в польский Ласк истребители пятого поколения F-22 Raptor, передает Insider.

Как утверждается в материале, эти самолеты Вашингтон отправляет Польше для того, чтобы поддержать миссию Североатлантического альянса по «воздушной защите». Кроме того, истребители предназначены для того, чтобы укрепить силы сдерживания «потенциальной российской угрозы».

«Истребители-невидимки пятого поколения 90-й истребительной эскадрильи, только что прибывшие в Королевские ВВС с Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, вскоре отправятся на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке», - говорится в тексте.

Было добавлено, что примерная численность поставки будет составлять около десяти истребителей.

Несколькими днями ранее появились данные о том, что США выделят 100 миллионов долларов на то, чтобы обучить украинских летчиков управлять американскими истребителями.