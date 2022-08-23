Власти Эстонии объявили танк Т-34 с монумента в Нарве собственностью государства

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Эстонские власти постановили перенять в государственную собственность танк Т-34 в Нарве. На прошлой неделе его сняли с монумента, установленного в честь освобождения города советскими воинами в 1944 году. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Правительство поручило Департаменту полиции и пограничной охраны передать имущество Минобороны, которое будет хранить его в Военном музее», - сказано в сообщении, передает ТАСС.

Подчеркивается, что до этого у изъятых из общественного пространства памятных знаков был статус взятых на хранение полицией. Глава МВД Лаури Ляэнеметс рассказал, что изучением военной истории в Эстонии и военного наследия занимается Военный музей.

Ранее сообщалось, что детали, которые останутся при демонтаже советских военных памятников в эстонских городах Нарва и Нарва-Йыэсуу, будут переданы в собственность государства.

Уточнялось, что в собственность Эстонии перейдут памятник Т-34, красная звезда и мемориальные плиты с памятника красноармейцам в парке возле Нарвского замка, снятое с расположенного возле шоссе в Нарва-Йыэсуу памятника «Три штыка» металлическое панно.

Ранее в посольстве РФ в Эстонии демонтаж памятников героям ВОВ назвали позорной войной с исторической правдой. Российские дипломаты считают, что эти действия поспособствуют реабилитации нацизма.