Эстония национализирует детали демонтированных советских памятников

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Детали, которые останутся при демонтаже советских военных памятников в эстонских городах Нарва и Нарва-Йыэсуу, будут переданы в собственность государства. Такое решение приняло правительство Эстонии.

«Правительство согласилось с предложением Департамента полиции и погранохраны перевести детали убранных 16 августа из Нарвы монументов с советской военной символикой в собственность государства», - цитирует заявление «Интерфакс».

Как уточняется, распорядителем имущества названо Министерство обороны, которое передаст детали монументов в Военный музей. Так, в собственность Эстонии перейдут памятник Т-34, красная звезда и мемориальные плиты с памятника красноармейцам в парке возле Нарвского замка, снятое с расположенного возле шоссе в Нарва-Йыэсуу памятника «Три штыка» металлическое панно и другие.

Ранее Эстония приняла решение убрать все советские военные памятники из публичного пространства. Таких монументов, по имеющимся данным, в стране от 200 до 400. В числе них оказался и танк Т-34 в Нарве.

В посольстве РФ демонтаж памятников героям ВОВ назвали позорной войной с исторической правдой. Российские дипломаты считают, что эти действия поспособствуют реабилитации нацизма.