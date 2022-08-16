В стране и мире Посольство РФ в Эстонии назвало демонтаж памятников героям ВОВ позорной войной с правдой Ирина Елагина Посольство России выступило с резкой критикой эстонских властей, допустивших демонтаж памятников героям Великой Отечественной войны. © Фото: rusembest Telegram Читайте нас на: Российская дипмиссия в Таллине остро отреагировала на снос памятников героям Великой Отечественной войны в Нарве и назвала демонтаж позорной войной с исторической правдой. «Слава Герострата не дает покоя нынешним эстонским властям. Сегодня они продолжили свою позорную войну с исторической правдой, демонтировав в городе Нарве ряд памятников, включая «Танк Т-34», символизирующих Победу над фашистской Германией в годы Второй мировой войны», - говорится в заявлении посольства. © rusembest Telegram

Российские дипломаты считают, что демонтаж памятников на руку неонацистам. «Возможно, эстонские политики не осознают, что своими действиями они фактически способствуют реабилитации нацизма, однако от этого их историческая вина и ответственность перед грядущими поколениями меньше не становится», - заключили в посольстве. В заявлении посольства также отмечено, что «жалкие попытки скрыть исторические факты и заставить человечество забыть о тех, кто ценой собственной жизни избавил его от ужасов фашизма, обречены на провал». © rusembest Telegram Напомним, что Эстония приняла решение убрать из публичных мест все советские военные памятники, таких монументов в стране от 200 до 400. С 18 августа вступает в силу запрет на посещение Эстонии россиянами по шенгенской визе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика