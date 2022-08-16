Посольство РФ в Эстонии назвало демонтаж памятников героям ВОВ позорной войной с правдой
Посольство России выступило с резкой критикой эстонских властей, допустивших демонтаж памятников героям Великой Отечественной войны.
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Российская дипмиссия в Таллине остро отреагировала на снос памятников героям Великой Отечественной войны в Нарве и назвала демонтаж позорной войной с исторической правдой.
«Слава Герострата не дает покоя нынешним эстонским властям. Сегодня они продолжили свою позорную войну с исторической правдой, демонтировав в городе Нарве ряд памятников, включая «Танк Т-34», символизирующих Победу над фашистской Германией в годы Второй мировой войны», - говорится в заявлении посольства.