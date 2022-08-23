В стране и мире Удар в самое сердце: как выглядит центр Донецка после обстрелов ВСУ Анна Касаткина На центр города пришелся артиллерийский удар снарядами натовского образца. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Семь артиллерийских снарядов натовского образца упали в центре Донецка, повредив здание гостиницы. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Звезды» Наталья Гриценко. «Раскурочены машины, повреждено здание гостиницы "Централь" - так выглядит самое сердце Донецка, буквально в ста метрах находится площадь Ленина. Оборваны провода электропередач, на месте уже работают специальные службы и фиксируют повреждения», - передает корреспондент. Отмечается, что на центр города пришелся артиллерийский удар снарядами натовского образца калибром 155 мм. Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ попал в здание администрации Донецкой Народной Республики. Повреждена тыльная сторона здания, о пострадавших информации нет. Кроме того, снаряд попал в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика