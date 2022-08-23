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Очевидцы сообщили о попадании снаряда ВСУ в здание администрации главы ДНР в Донецке

Анна Назайкина
12:34 23.08.2022
Было добавлено, что в данный момент проводится эвакуация. Информации о жертвах в настоящий момент не поступало.
Очевидцы сообщили о попадании снаряда ВСУ в здание администрации главы ДНР в Донецке
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Очевидцы сообщили «Интерфаксу» о попадании снаряда украинских националистов в здание администрации главы ДНР в Донецке.

По их словам, пострадала тыльная сторона здания, можно увидеть существенные повреждения.

Было добавлено, что в данный момент проводится эвакуация. Информации о жертвах в настоящий момент не поступало.

Ранее мэр Донецка в своем Telegram-канале заявил, что в результате обстрела украинскими войсками нескольких районов города есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. В частности, в Ворошиловском районе погиб молодой человек 2004 года рождения.

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