Очевидцы сообщили о попадании снаряда ВСУ в здание администрации главы ДНР в Донецке

Было добавлено, что в данный момент проводится эвакуация. Информации о жертвах в настоящий момент не поступало.

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Очевидцы сообщили «Интерфаксу» о попадании снаряда украинских националистов в здание администрации главы ДНР в Донецке.

По их словам, пострадала тыльная сторона здания, можно увидеть существенные повреждения.

Было добавлено, что в данный момент проводится эвакуация. Информации о жертвах в настоящий момент не поступало.

Ранее мэр Донецка в своем Telegram-канале заявил, что в результате обстрела украинскими войсками нескольких районов города есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. В частности, в Ворошиловском районе погиб молодой человек 2004 года рождения.