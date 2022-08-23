В центре Донецка зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом

По предварительным данным, в результате действий украинских националистов в центре города есть погибшие и пострадавшие.

© Видео: VK, typical_enakievo © Фото: VK, typical_enakievo

В центре Донецка снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, уточнив, что под обстрелом находится район ТЦ Green Plaza.

Соответствующие кадры опубликовали жители города в социальных сетях. На них видно, как огромное облако дыма поднимается среди зданий.

«Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе», - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате действий украинских националистов в центре города есть погибшие и пострадавшие.

Накануне, 22 августа, после обстрелов ВСУ в Донецке началось возгорание в районе торгового центра. ЧП произошло в Буденновском районе города.