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Эстония приняла решение убрать из публичных мест советские военные памятники

Максим Крюков
16:36 08.08.2022
По словам премьер-министра Каи Каллас, таких монументов в стране от 200 до 400.
Эстония приняла решение убрать из публичных мест советские военные памятники
© Фото: Илья Матусихис, РИА Новости
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с заявлением, что все советские военные памятники должны быть удалены из публичного пространства на территории страны. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам поездки в приграничный с Россией город Нарва.

«Необходимо убрать все "красные монументы", и сделать это следует как можно быстрее», - передает ее слова «Интерфакс».

Она отметила, что памятные сооружения будут удалены до того, как внутренняя напряженность вырастет до высокого уровня, подчеркнув, что таких монументов в Эстонии от 200 до 400. Также Каллас сообщила, что перенос танка Т-34 в Нарве «будет сделан достойно и ничего ломать не будут».

Сегодня стало известно, что советский памятник «Мир во всем мире» в Хельсинки постараются вернуть в район его первоначального размещения после того, как будет завершен ремонт. По словам замруководителя отдела культуры мэрии города Реетты Хейсканен, для того, чтобы выбрать новое место расположения объекта, нужно дождаться момента, когда строительные работы в этом районе будут доведены до конца.

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