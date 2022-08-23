Российский участник «Танкового биатлона» назвал сильнейших соперников в сегодняшнем заезде

Полуфинальная эстафета «Танкового биатлона» проходит в подмосковном Алабино прямо сейчас. В противостоянии сошлись команды России, Узбекистана, Белоруссии и Монголии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский участник «Танкового биатлона» Алексей Пащенко назвал «Звезде» сильнейших соперников в сегодняшнем заезде.

Он отметил, что все команды подготовлены хорошо, но все равно выразил уверенность в том, что в итоге все равно победит Россия.

«Мы лучшие», - резюмировал Пащенко.

Сильнейшими соперниками российский танкист назвал белорусских коллег. После небольшой паузы он добавил, что у Киргизии тоже сильная команда, хотя она и не участвует в сегодняшнем полуфинальном заезде.

Полуфинальная эстафета «Танкового биатлона» проходит в подмосковном Алабино прямо сейчас. В противостоянии сошлись команды России, Узбекистана, Белоруссии и Монголии. Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что Россия поставила рекорд трассы на самом изнуряющем этапе «Десантного взвода» в Алжире.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов