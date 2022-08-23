Россия поставила рекорд трассы на самом изнуряющем этапе «Десантного взвода» в Алжире

Перед стартом каждая команда получает специальное оборудование. В первую очередь это компас, рядом с ним лежит GPS-трекер, который вешается на каждого участника и позволяет отслеживать его местоположение на трассе. А также конверты. Внутри - карты, по которым нашим участникам придется ориентироваться на местности.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Наши десантники в алжирской пустыне преодолевают дистанцию под присмотром из космоса. На руках у участников конкурса АрМИ «Десантный взвод» GPS-трекеры. Все потому, что судьи просто физически не могут уследить за всеми перемещениями военных на марш-броске. По его следованию нужно собрать 200 контрольных точек. Сколько удалось найти российской команде и какое место она заняла, увидел Максим Низкодубов.

Команды участников Армейских игр выстраиваются на стартовой площадке. Инструктаж, наставления тренеров и подготовка перед самым изнуряющим этапом конкурса «Десантный взвод».

«Это ориентирование по пересеченной местности. Дистанция, которую должны преодолеть ребята, от 27 до 30 км по определенному маршруту», - заметил тренер российской команды Гела Хефсуриани.

Перед стартом каждая команда получает специальное оборудование. В первую очередь это компас, рядом с ним лежит GPS-трекер, который вешается на каждого участника и позволяет отслеживать его местоположение на трассе. А также конверты. Внутри - карты, по которым нашим участникам придется ориентироваться на местности.

Время, чтобы проложить маршрут, ограничено - всего 10 минут. Конверты вскрывают под наблюдением судей. На карте 200 контрольных пунктов. Собрать их нужно как можно больше. Кроме выданного инвентаря, другие электронные приборы запрещены.

Наши десантники выходят на старт под оглушительную поддержку зрителей. По сформированной тактике команда разделяется на три группы, каждая из которых берет на себя определенный участок карты, чтобы успеть собрать все контрольные точки.

Первые пять километров наша команда держит средний темп. Силы нужно распределить так, чтобы энергии и питьевой воды хватило на три долгих часа под палящим солнцем.

«Ландшафт на этих соревнованиях разнообразный. Встречаются не только пустынные территории, но и приходится пробираться через такие дебри», - прокомментировал корреспондент.

Много неровностей на дороге, в том числе и высокогорных хребтов, которые нужно преодолевать. На каждом контрольном пункте участники фиксируются с помощью GPS-датчиков, которые они прикладывают к сенсору электронной системы.

Компас и карта всегда под рукой. Чтобы сократить маршрут и выиграть драгоценное время, наши ребята штурмуют трехметровые заборы и заросли кактусов. Не теряя боевой дух до самой финишной ленты.

«Когда в гору поднимались, немного отдыхали, а потом уже на равнине мы бежали. Были где-то передышки, где-то забегали воду брали», - сказал участник конкурса от России Егор Бесчасных.

Сто семьдесят восемь собранных точек из двухсот. В своем дивизионе наши десантники ставят рекорд трассы. Разрыв с серебряным призером этапа - Индией - на внушительные 102 контрольных пункта. Российская команда в очередной раз показала колоссальную выносливость и сноровку в условиях непривычного для наших десантников климата.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов