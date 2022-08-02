Трое молодых людей пострадали от разрыва мин «Лепесток» в Донецке

Вместе с тем указано, что от разрыва данных мин уже пострадали 11 мирных жителей республики по состоянию на 22:30 2 августа.

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Три человека пострадали при подрыве на минах ПФМ-1 «Лепесток» в Донецкой республике. Сообщается, что в Кировском районе Донецка были ранены молодые люди 2005 и 2002 годов рождения. Информацию приводит представительство СЦКК (Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня) в ДНР.

«В результате подрыва на мине ПФМ-1 "Лепесток" ранены: парень-подросток 2005 г.р., парень 2002 г.р., девушка 2002 г.р.», - сообщает представительство ДНР в Telegram-канале.

Также указывается об уже зарегистрированных 11 случаях подрыва на минах данного типа. Среди них один ребенок.

«По состоянию на 22:30 2 августа в Республике зарегистрировано уже 11 случаев подрыва гражданских лиц, в т.ч. одного ребенка, на минах ПФМ-1 "Лепесток"», - проинформировали в представительстве республики.

Ранее в Киевском районе города погибла женщина от попадания осколка снаряда ВСУ, еще 13 человек оказались ранены. Также украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО «Ураган», начиненной «Лепестками». Эти мины находили повсюду: и у стадиона, и у ледовой арены, и на детских площадках, и в скверах.

В МЧС Донецкой Народной Республики показали, как происходит разминирование территории от украинских боеприпасов дистанционного минирования - «Лепестков».