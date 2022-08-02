«Лепестки» смерти: как в ДНР избавляют города от украинских мин
На предоставленных МЧС Донецкой Народной Республики кадрах видна работа саперов, занимающихся поиском мин и их уничтожением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС ДНР
В МЧС ДНР показали, как происходит разминирование территории республики от украинских боеприпасов дистанционного минирования, также известных, как «Лепестки».
На кадрах видна работа саперов, занимающихся поиском мин и их уничтожением.
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Ранее «Звезда» показывала, как российские десантники держат оборону на передовой в Херсонщине.