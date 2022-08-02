«Лепестки» смерти: как в ДНР избавляют города от украинских мин

На предоставленных МЧС Донецкой Народной Республики кадрах видна работа саперов, занимающихся поиском мин и их уничтожением.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС ДНР

В МЧС ДНР показали, как происходит разминирование территории республики от украинских боеприпасов дистанционного минирования, также известных, как «Лепестки».

На кадрах видна работа саперов, занимающихся поиском мин и их уничтожением.

Утром министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что средства ПВО Вооруженных сил России спасли тысячи мирных жителей на освобожденных территориях только за июль.

Ранее «Звезда» показывала, как российские десантники держат оборону на передовой в Херсонщине.