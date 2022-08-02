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ВС Китая пригрозили Тайваню ответным ударом в случае провокаций во время учений

Елизавета Потейчук
22:14 02.08.2022
Также китайских военнослужащих призвали «быть готовыми к любой кризисной ситуации».
ВС Китая пригрозили Тайваню ответным ударом в случае провокаций во время учений
© Фото: Mohammad Abu Ghosh Xinhua Globallookpress
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Заместитель начальника штаба Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Гу Чжун сообщил, что китайская армия намерена ответить Тайваню, если во время военных учений вблизи острова будут совершаться провокации. При этом он призвал военнослужащих КНР «быть готовыми к любой кризисной ситуации».

«Мы предупреждаем прячущихся на Тайване лиц с недобрыми помыслами и тайваньских сепаратистов, что Восточная зона боевого командования НОАК преисполнена верой и располагает возможностями, чтобы дать отпор всем провокациям и решительно отстоять национальный суверенитет и территориальную целостность», - цитирует слова Гу Чжуна китайский телеканал CCTV.

До этого министерство иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) вызвало посла США в КНР Уильяма Бернса и выразило ему протест на фоне визита на Тайвань Нэнси Пелоси. Кроме того, Минобороны Тайваня заявило, что подразделения ПВО острова зафиксировали 21 самолет Народно-освободительной армии Китая.

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