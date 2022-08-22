В стране и мире В Кемерово освободили взятых в заложники сотрудников СИЗО Максим Крюков По данным источника, операция по освобождению прошла без жертв. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда" Читайте нас на: В Кемерово освободили сотрудников следственного изолятора №1, которых заключенные взяли в заложники. По данным источника телеканала «Звезда», сотрудникам оперативных служб удалось избежать жертв. Федеральная служба исполнения наказаний пока официально не комментировала ситуацию. Напомним, в Кемерове заключенные следственного изолятора взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Они осуждены по статьям об убийстве, изнасиловании, разбое, грабеже и насилии в отношении властей. Сообщалось, что мотивом к действиям осужденных стало то, что они требуют вернуть сотовую связь и пустить к ним представителей ФСИН и прокуратуры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика