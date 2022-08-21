Раскрыты мотивы заключенных, взявших в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово

Отмечается, что осужденные проходят по статьям об убийстве, изнасиловании, разбое, грабеже и насилии в отношении властей.

© Фото: ТРК "Звезда"

Заключенные, взявшие в заложники сотрудников следственного изолятора в Кемерово, осуждены по статьям об убийстве, изнасиловании, разбое, грабеже и насилии в отношении властей. По данным источника «Звезды», предварительно мотивом к действиям осужденных стало то, что они требуют вернуть сотовую связь и пустить к ним представителей ФСИН и прокуратуры.

Кроме того, опубликованы кадры с места инцидента, на которых видно, как у здания СИЗО собрались машины оперативных служб. В настоящее время ведутся переговоры по освобождению заложников.

Ранее осужденные напали на сотрудников исправительной колонии №2 в Калмыкии, в результате чего один сотрудник ФСИН был убит, еще семеро пострадали. Следователями по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям о убийстве, покушении на убийство и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.