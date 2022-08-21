Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерове

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В Кемерове заключенные следственного изолятора взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Отмечается, что заключенные требуют организовать им встречу с представителями регионального главка ФСИН и прокуратуры.

«В СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения» - сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.

В учреждении отметили, что в настоящее время ведутся переговоры по освобождению заложников.

Ранее осужденные напали на сотрудников исправительной колонии №2 в Калмыкии, в результате чего один сотрудник ФСИН был убит, еще семеро пострадали. Следователями по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям о убийстве, покушении на убийство и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.