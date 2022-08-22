Гонка на выживание: как проходит очередной этап конкурса «Полярная звезда» в Белоруссии

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Команды-участницы конкурса среди спецподразделений «Полярная звезда» вышли на старт затяжного марш-броска в Белоруссии. Суровая трасса, контрольные точки с заданиями и 12 часов на их выполнение. Участники команд форсируют водную преграду. Это тот самый момент, когда можно освежиться и взбодриться. Далеко не с ходу десантники ныряют в воду. Уже все измотаны. Позади 20 с лишним километров бега, в крайнем случае, интенсивного шага.

Российская команда вышла на дистанцию в 06:00. Маршрут 30 километров. Бойцы не подают виду, но понятно, что все устали. Впереди еще порядка двух километров. Позывные сегодня - название планет. У российской команды - «Марс». Военные не сбавляют темпа и это в полной боевой выкладке весом 30 килограммов.

Участники выходят на маршрут друг за другом с интервалом в час. Судьи видят все передвижения команд и даже могут отследить среднюю скорость прямо из командного пункта, где установлен огромный монитор. Здесь все в режиме реального времени.

Обстановка на этапе постоянно меняется. Кто-то может вырваться вперед, но потом сбиться с маршрута. Когда уже не хватает дыхания, сводит ноги и ломит тело, команды выходят на стрельбу. Руки дрожат от напряжения, но поразить надо все мишени. А после еще оказать первую медицинскую помощь условно раненому бойцу, а также эвакуировать его вплоть до финишной черты.