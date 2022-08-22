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Девушки с железным характером: в Петербурге стартовал заключительный этап «Военно-медицинской эстафеты»

Роман Закурдаев
22:08 22.08.2022
Сборная России - явный фаворит соревнований, девушки молниеносно преодолевают полосу препятствий, обновляя прежние рекорды Игр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Участники «Военно-медицинской эстафеты» проходят заключительный этап конкурса в Санкт-Петербурге. Первыми через изнурительные испытания командного первенства прошли девушки. Тяжелый во всех смыслах этап - девушкам необходимо оказать первую помощь и на себе эвакуировать условно раненого с поля боя. Под имитацию стрелкового боя нужно протащить бойца 30 метров, а далее с помощью санитарного пояса забраться еще и вверх.

Следом уже настоящая горная подготовка. Карабины, жумары, страховка. Главное ничего не перепутать. Когда собрана подвесная система из альпинистского снаряжения, раненого на носилках нужно переправить с одного берега водной преграды на другой и при этом не уронить. На морально волевых, едва не теряя сознание на последних метрах, финишируют военные медики из Абхазии.  

«Было очень сложно. Я даже не знаю, откуда силы взялись», - признается участница конкурса АрМИ-2022 «Военно-медицинская эстафета» Элана Эшба.

Со старта начали по-хозяйски. На фоне остальных участников, кажется, что они не проползли полосу препятствий, а пролетели над ней. Сборная России - фаворит соревнований. Это уже совсем другие скорости. Каждое из упражнений выполняется четко и слаженно. В итоге, на одном дыхании установлен абсолютный рекорд трассы с отрывом от ближайшего конкурента - команды Узбекистана более чем в пять минут.

«Результат победителя прошлых Игр из республики Узбекистан был 07:51. Хотелось сделать лучше. Показать, что на своей земле мы это можем», - сказала после финиша участница конкурса АрМИ-2022 «Военно-медицинская академия» из России Виктория Басаркина.

Но основная интрига еще впереди. В заключительный день соревнований на дистанцию военно-медицинской эстафеты выйдут мужские команды.

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