Спасти заложников: как участники штурмовали «террористическую базу» на конкурсе «Полярная звезда»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В конкурсе «Полярная звезда» Армейских международных игр - 2022 все упражнения выполняются на время. Здесь судьи дают четыре минуты на приземление и выход команды на исходный рубеж.

Так, на первом этапе состязания участники команд десантируются беспарашютным способом с высоты 25 метров. Как только все 10 человек окажутся на земле, начнется штурм здания. Сегодня это здание - террористическая база, в которой боевики удерживают заложников. И тех, и других имитируют 17 мишеней. На большинстве из них нанесено изображение оружия. За попадание в «мирных» начислят штрафные баллы.

Во время выполнения упражнения находиться внутри здания съемочной группе категорически запрещено. Но и снаружи хорошо слышно и даже немного видно, как работают команды. Внутри работают командир группы и его заместитель. По команде России видно сразу - наша «двойка» действует слаженно.

«В нашем деле полезно все, что связано со стрельбой, с прыжками. Данное упражнение отрабатывали, честно скажу, впервые на реальном вертолете, но все у всех получилось, все сработали, ждем решения судей», - рассказал участник конкурса АрМИ-2022 «Полярная звезда» от России Александр.

Другие участники команды параллельно ведут бой. Бьют по технике и живой силе условного противника из всех видов оружия.

Стволы автоматов, пулеметов, снайперских винтовок тоже направлены в поле. Во время перерыва рефери конкурса определяют, какая команда самая меткая. И хотя соревновательный дух здесь зашкаливает, участники признают, все испытания «Полярной звезды» для них - это огромный опыт.

«Уровень Армейских международных игр очень высокий. И мы рады, что у нас есть такая возможность посоревноваться с командами из дружественных нам стран. Я считаю, что мы идем почти на одном уровне со всеми», - говорит участник из Ирана Сиаваш Мохамеди.

Это упражнение завершает первый этап конкурса «Полярная звезда». По его результатам турнирную таблицу возглавляет Белоруссия. На втором месте - Россия. Замыкает тройку лидеров Узбекистан. Впереди еще - пять этапов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.