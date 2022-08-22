США осудили убийство журналистки Дарьи Дугиной

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Соединенные Штаты осуждают применение насилия в отношении гражданского населения. Так в госдепартаменте США прокомментировали новость об убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

«Мы однозначно осуждаем применение насилия в отношении гражданского населения <...> У меня нет сомнений в том, что российская сторона проведет расследование, а также представит свои определенные заключения на данный счет», - приводит РИА Новости заявление официального представителя госдепа США Неда Прайса.

Вместе с тем, он отказался прямо ответить на вопрос о том, считают ли США достоверными заявления Киева о непричастности к инциденту.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении журналистки Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно. В распоряжении главы государства говорится, что она награждена за мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

В минувшую субботу на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль, за рулем которого находилась Дугина. Двадцатидевятилетняя девушка погибла на месте. Ее отец - знаменитый философ и политолог Александр Дугин не пострадал. Он следовал за дочерью в другом автомобиле. Позже в ФСБ заявили, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года