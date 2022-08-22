Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно

В тексте Указа говорится, что высокая награда вручается за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

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Президент Российской Федерации подписал Указ о награждении журналистки Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну - корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград Медиа", город Москва (посмертно)», - говорится в указе.

О произошедшей в Подмосковье трагедии стало известно в минувшую субботу. Сообщалось, что легковой автомобиль, которым управляла Дарья Дугина, взорвался на Можайском шоссе. Двадцатидевятилетняя девушка погибла при взрыве, ее отец - знаменитый философ и политолог Александр Дугин - следовал за дочерью на другом автомобиле. В настоящий момент он находится в медучреждении.

Ранее в ФСБ заявили, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года.