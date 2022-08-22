«За ней хотелось идти»: друг Дарьи Дугиной рассказал о работе с журналисткой

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Погибшая в результате взрыва на Можайском шоссе журналист Дарья Дугина была отзывчивым человеком и всегда старалась помочь. Таким мнением со «Звездой» поделился ее друг, журналист-международник Аббас Джума.

«Она всегда шла первая, никогда никого не посыла вперед, делала сама, пробовала и звала за собой. За ней всегда хотелось идти», - сказал Джума.

Гибель Дарьи Дугиной он назвал настоящей потерей. С его слов, она всегда занимала сильную позицию и была угрозой для тех, кто принял решение с ней расправиться. Тем не менее, уверен журналист, убийцам не удалось главного – погубить идеи, которые несла Дарья.

«Она не повторяла, делала сама, делала на совесть, делала идеи и распространяла их. Поэтому с ними решили расправиться. Но они не уничтожили идеи, они увековечили память Дарьи. Ее имя высечено в граните. Все, что она делала, о чем писала будет обретать новые смыслы и находить последователей», - уверен Аббас Джума.

Ранее федеральная служба безопасности России показала видеоматериалы, на которых подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию РФ и заселилась в дом жертвы.

Кроме того, на опубликованных кадрах показан выезд двух украинок из России в Эстонию. Машина женщины попала сразу на несколько камер фиксации. На них видно, что Вовк постоянно меняла автомобильные номера. В субботу, 20 августа, в Подмосковье на Можайском шоссе взорвался автомобиль. В нем находилась дочь известного российского политолога и философа Александра Дугина Дарья. Девушка погибла на месте, ей было 29 лет.