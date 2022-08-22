Эрдоган рассказал о беспокойстве Зеленского из-за обманщиков в его окружении

Он отметил, что украинскому политику часто дают пустые обещания.

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Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что украинский президент Владимир Зеленский обеспокоен наличием в его окружении людей, способных обманывать его.

Об этом Эрдоган рассказал во время сбора винограда в провинции Маниса. В ходе мероприятия один из фермеров поинтересовался, как обстоят дела у Владимира Зеленского.

«Обеспокоен, очень обеспокоен. Есть много тех, кто обманывает. Все говорят "мы даем, мы даем", а на деле ничего не дают», - цитирует Ulusal TV слова турецкого политика.

На днях Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. При этом причины увольнения не указывались. Кроме этого, в конце июля Зеленский уволил Руслана Демченко с поста первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.