В стране и мире Зеленский уволил Демченко с поста первого замсекретаря СНБО Виктория Ивашечкина На прошлой неделе украинский лидер отстранил главу СБУ и генпрокурора от исполнения обязанностей. © Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress Читайте нас на: Украинский президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с поста первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. При этом причина увольнения не уточняется. «Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - сказано в тексте указа главы Украины на сайте его офиса. На прошлой неделе Владимир Зеленский отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова от исполнения обязанностей. Кроме этого, украинский лидер отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову. В качестве причины увольнений Зеленский указал измену государству со стороны сотрудников этих ведомств. Он добавил, что «более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства». Подытоживая, он назвал сложившуюся ситуацию «массивом преступлений против основ национальной безопасности». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика