В стране и мире Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях Игнат Далакян Причины увольнения начальников управлений СБУ не указываются. © Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress Читайте нас на: Украинский президент Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте офиса Зеленского. «Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области», - цитирует РИА Новости текст указа. Согласно указу украинского президента, уволены также начальник управления СБУ во Львовской области Артем Бондаренко и глава СБУ в Тернопольской области Юрий Борейчук. Причины увольнения не указываются. Ранее Владимир Зеленский предлагал продолжить действие военного положения на Украине. Соответствующий законопроект он внес в Верховную Раду. Согласно документу, президент Украины также хочет продлить срок проведения мобилизации в стране. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика