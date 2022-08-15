Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях
Украинский президент Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте офиса Зеленского.
«Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области», - цитирует РИА Новости текст указа.
Согласно указу украинского президента, уволены также начальник управления СБУ во Львовской области Артем Бондаренко и глава СБУ в Тернопольской области Юрий Борейчук. Причины увольнения не указываются.
Ранее Владимир Зеленский предлагал продолжить действие военного положения на Украине. Соответствующий законопроект он внес в Верховную Раду. Согласно документу, президент Украины также хочет продлить срок проведения мобилизации в стране.