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Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях

Игнат Далакян
12:20 15.08.2022
Причины увольнения начальников управлений СБУ не указываются.
Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Украинский президент Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте офиса Зеленского.

«Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области», - цитирует РИА Новости текст указа.

Согласно указу украинского президента, уволены также начальник управления СБУ во Львовской области Артем Бондаренко и глава СБУ в Тернопольской области Юрий Борейчук. Причины увольнения не указываются.

Ранее Владимир Зеленский предлагал продолжить действие военного положения на Украине. Соответствующий законопроект он внес в Верховную Раду. Согласно документу, президент Украины также хочет продлить срок проведения мобилизации в стране.

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