Володин распорядился провести внеочередное заседание Совета Госдумы 25 августа

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета ГД в четверг, 25 августа. Главный вопрос повестки - заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС.

«Заседание пройдет в четверг, 25 августа, в 15.00. Основной вопрос - заявление в связи с угрозой, возникающей в результате обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС», - говорится в сообщении на сайте ГД.

Уточняется, что в этот день с докладом выступят, в частности, глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР и глава комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ создают опасность возникновения крупной катастрофы, которая способна привести к радиационному заражению обширных территорий.

В свою очередь, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон и Лондон, а также их союзники будут ответственны в случае катастрофы на Запорожской АЭС. По его словам, последствия катастрофы, если та произойдет, затронут весь мир.