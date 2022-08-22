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Володин распорядился провести внеочередное заседание Совета Госдумы 25 августа

Виктория Ивашечкина
17:59 22.08.2022
Главным вопросом повестки станет заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Володин распорядился провести внеочередное заседание Совета Госдумы 25 августа
© Фото: ГД РФ, Globallookpress
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета ГД в четверг, 25 августа. Главный вопрос повестки - заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС.

«Заседание пройдет в четверг, 25 августа, в 15.00. Основной вопрос - заявление в связи с угрозой, возникающей в результате обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС», - говорится в сообщении на сайте ГД. 

Уточняется, что в этот день с докладом выступят, в частности, глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР и глава комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ создают опасность возникновения крупной катастрофы, которая способна привести к радиационному заражению обширных территорий. 

В свою очередь, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон и Лондон, а также их союзники будут ответственны в случае катастрофы на Запорожской АЭС. По его словам, последствия катастрофы, если та произойдет, затронут весь мир.

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