Путин указал Макрону, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ создают опасность возникновения катастрофы

Российский лидер подчеркнул, что вероятная катастрофа может привести к радиационному заражению обширных территорий.

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинской армии создают опасность возникновения крупной катастрофы. Напомним, беседа состоялась по инициативе французской стороны.

«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон и Лондон, а также их союзники будут ответственны в случае катастрофы на Запорожской АЭС. При этом Патрушев предупредил, что последствия происшествия, если оно произойдет, смогут ощутить на себе все страны мира.