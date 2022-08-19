Патрушев заявил, что ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС ляжет на США и Великобританию

Секретарь Совбеза предупредил, что последствия происшествия, если оно произойдет, смогут ощутить на себе все страны мира.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон и Лондон, а также их союзники будут ответственны в случае катастрофы на Запорожской АЭС. Также он подчеркнул, что последствия катастрофы, если та произойдет, затронут весь мир.

«С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира», - предупреждает секретарь Совбеза.

Патрушев сделал это высказывание в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу СБ РФ.

Ранее Патрушев заявил, что провокации Украины в отношении атомных объектов несут угрозу европейской и глобальной безопасности. На встрече с белорусским коллегой Александром Вольфовичем обсуждалась также растущая вероятность попадания оружия, передаваемого Западом Киеву, к преступным структурам.