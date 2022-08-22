В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве

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Следует отметить, что объявление уже исчезло с данного украинского сайта.

О том, что убийство российской журналистки Дарьи Дугиной в Московской области раскрыто, сегодня заявили в Федеральной службе безопасности РФ. Как утверждается, за данным преступлением стоят украинские спецслужбы.

Исполнителем подрыва автомобиля Дугиной является гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения.