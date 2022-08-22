В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
На фото замечены номера, под которыми, по данным ФСБ России, Mini Cooper выезжал из России.
© Фото: СК РФ, РИА Новости
В Сети обнаружили объявление о продаже в Киеве автомобиля женщины, совершившей убийство Дарьи Дугиной. Продавцом выступает некий Данил Шабан, ТС готовы отдать новому владельцу за 14 500 долларов.
На фото замечены номера, под которыми, по данным ФСБ России, Mini Cooper выезжал из России, - AH7771IP.
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