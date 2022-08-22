Постпред РФ при МАГАТЭ заявил, что реализация идеи о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС сделает станцию более уязвимой

По словам Михаила Ульянова, Москва выразила желание, чтобы визит экспертов на Запорожскую АЭС состоялся как можно раньше.

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Постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов заявил, что реализация идеи о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС сделает станцию более уязвимой.

«Мы считаем, что реализация этой идеи сделала бы станцию еще более уязвимой», - подчеркнул он.

Кроме этого, по его словам, Москва хотела бы, чтобы визит экспертов на объект состоялся как можно раньше. При этом, как отметил Ульянов, ранее конца лета - начала сентября он вряд ли возможен по соображениям безопасности.

«Поездка требует надлежащей подготовки организационной, даже дипломатической в какой-то степени», - объяснил Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, несколькими днями ранее он рассказал, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в сентябре. По словам Ульянова, визит состоится, если не вмешаются «посторонние факторы», не связанные с задачей миссии. Также он предположил, что МАГАТЭ, скорее всего, не поддержит идею украинской стороны о создании демилитаризованной зоны вокруг электростанции.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ создают опасность возникновения крупной катастрофы.