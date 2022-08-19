Постпред РФ заявил, что представители МАГАТЭ могут посетить Запорожскую АЭС в сентябре

По словам постпреда РФ, МАГАТЭ не собирается поддерживать предложение Киева о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

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Делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в сентябре. Об этом рассказал постпред РФ Михаил Ульянов в ходе онлайн-брифинга. Визит состоится, если не вмешаются «посторонние факторы», не связанные с задачей миссии.

«Говорить что-либо о деталях пока рано, это все вопросы чрезвычайно чувствительные, мы обсуждаем и будем дальше обсуждать модальности проведения миссии, маршрут, количество людей, которые будут задействованы в этом, как долго они пробудут на станции, для выполнения каких задач они туда направляются», - приводит его цитату ТАСС.

Он также отметил, что МАГАТЭ, скорее всего, не поддержит идею украинской стороны о создании демилитаризованной зоны вокруг электростанции.

Ранее постпред России при МАГАТЭ назвал заявление 40 стран по ЗАЭС ангажированной пропагандой. Он заявил, что их поведение усиливает напряженность в зоне конфликта и может спровоцировать новые атаки со стороны националистов.