Захарова заявила, что ЕС под видом тренировочных баз будет обучать террористов для киевского режима

Ранее Жозеп Боррель рассказал, что мероприятия будут проходить не на Украине, а в одной из соседних стран.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз под видом создания миссии по подготовке украинских солдат будет обучать террористов и нацистских боевиков для киевского режима.

«Надо называть вещи своими именами: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков», - отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских солдат. Однако планируется, что мероприятия будут проходить не на территории Украины, а в одной из соседних стран.

В конце июля стало известно о том, что США планируют выделить 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов и членов летных экипажей управлению американскими истребителями F-15 и F-16. Как подчеркивалось, обучать летчиков начнут уже в следующем году.