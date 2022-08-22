Захарова заявила, что ЕС под видом тренировочных баз будет обучать террористов для киевского режима
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз под видом создания миссии по подготовке украинских солдат будет обучать террористов и нацистских боевиков для киевского режима.
«Надо называть вещи своими именами: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков», - отметила дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских солдат. Однако планируется, что мероприятия будут проходить не на территории Украины, а в одной из соседних стран.
В конце июля стало известно о том, что США планируют выделить 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов и членов летных экипажей управлению американскими истребителями F-15 и F-16. Как подчеркивалось, обучать летчиков начнут уже в следующем году.