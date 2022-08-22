В ЕС обсуждают создание миссии для подготовки украинских солдат

По мнению Жозепа Борреля, мероприятия будут проходить не на Украине, а в соседней стране.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских солдат. При этом планируется, что мероприятия будут проходить не на территории Украины, а в одной из соседних стран.

«Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта», - подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Испании, передает ТАСС.

Кроме этого, во время конференции Боррель также высказался об идее ввести полный запрет на выдачу виз гражданам России. По его мнению, такая возможная мера является противоречивым решением. При этом, как отметил Боррель, въезд в страны Европейского союза следует запретить крупнейшим российским предпринимателям.