Смог и гарь от лесных пожаров наблюдаются в большей части Москвы

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В Москве в понедельник, 22 августа, наблюдается смог, в воздухе чувствуется запах гари. В частности, его ощущают жители юга и юго-запада столицы, а также севера и северо-востока.

Сразу в нескольких районах в воздухе заметна дымка, включая центр столицы. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, концентрация гари в воздухе в ближайшее время увеличится в полтора раза, пик придется в ночь с 22 на 23 августа.

Запах гари и смог в Москве стоят с середины прошлой недели. Причиной стали сильные лесные пожары в Рязанской области - огонь охватил сотни гектаров леса. На тушении, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, задействованы шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники.