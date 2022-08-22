Патрушев предположил, что США скоро могут объявить дефолт по внешнему долгу

© Фото: Cfoto, KeystonePressAgency, globallookpress

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США в скором времени могут объявить дефолт по внешнему долгу. По его мнению, рост заимствований привел к тому, что госдолг превысил 30 триллионов долларов.

«В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией», - подчеркнул он в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей России и государств - членов АСЕАН.

Он предположил, что главной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители стал работающий в США и Европе «печатный станок». Патрушев подчеркнул, что за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств, передает РИА Новости.

Ранее международные рейтинговые агентства S&P и Fitch Ratings понизили кредитные рейтинги Украины до «выборочного дефолта». Подчеркивалось, что недавняя реструктуризация внешнего долга, предполагающая отсрочку до 2024 года, рассматривается как проблемный своп госдолга.

В свою очередь, как ранее заявили американские СМИ, дефицит бюджета Украины составляет около пяти миллиардов долларов. Из-за этого страна испытывает сложности с выполнением социальных обязательств и финансированием боевых действий.