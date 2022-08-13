Международные рейтинговые агентства заявили о дефолте Украины из-за реструктуризации ее долгов

Накануне Украина получила от международных кредиторов отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года.

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Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch Ratings понизили кредитные рейтинги Украины до «выборочного дефолта». Об этом сообщают пресс-службы двух агентств. Как отметили в Fitch, недавняя реструктуризация внешнего долга, предполагающая отсрочку на два года, рассматривается как проблемный своп госдолга.

«Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту. Мы понизили долгосрочный и краткосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до SD "выборочный дефолт"», - приводит ТАСС заявлении агентства S&P.

В минувший четверг агентство Bloomberg сообщило, что Украина получила от кредиторов отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года. Инвесторы, на долю которых приходится примерно 75% иностранных облигаций, согласились подождать. Как утверждает агентство, Украина, которая сталкивается с ежемесячным дефицитом государственных финансов, полагалась на финансирование центрального банка и истощила валютные резервы.

Ранее The Washington Post сообщила, что дефицит бюджета Украины составил около $5 миллиардов. Из-за этого страна испытывает сложности с выполнением социальных обязательств и финансированием боевых действий. Как утверждает газета, связанные с конфликтом траты составляют примерно 60% бюджета. Налоговые сборы в настоящее время покрывают только 40% государственных расходов. ВВП по итогам года, согласно предварительным данным, снизится на 30%.