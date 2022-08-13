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WSJ: дефицит бюджета Украины составляет около $5 миллиардов ежемесячно

Виктория Ивашечкина
00:12 13.08.2022
Утверждается, что Киев планирует избавиться от образовавшейся недостачи за счет внешней помощи.
WSJ: дефицит бюджета Украины составляет около $5 миллиардов ежемесячно
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Дефицит бюджета Украины составляет около $5 миллиардов. Из-за этого страна испытывает сложности с выполнением социальных обязательств и финансированием боевых действий, сообщает газета The Wall Street Journal

Как утверждает издание, связанные с конфликтом траты составляют примерно 60% бюджета. Налоговые сборы в настоящее время покрывают только 40% государственных расходов. ВВП по итогам года, согласно предварительным данным, снизится на 30%.

Отмечается, что Украина планирует избавиться от образовавшейся недостачи за счет внешней помощи. Как подчеркивает издание, решение кредиторов заморозить выплату задолженности до 2024 года позволит Киеву сэкономить лишь $5,9 млрд.

При этом, как утверждается, из обещанного ЕС пакета макрофинансовой поддержки на €9 млрд страна получила пока только €1 млрд.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Украина получила от кредиторов отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года. Инвесторы, на долю которых приходится примерно 75% иностранных облигаций, согласились подождать выплат. Как уточнялось, процесс реструктуризации поддерживается ключевыми союзниками Украины, включая США и Международный валютный фонд.

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