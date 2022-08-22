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Вытеснение ВСУ из Яковлевки и наступление под Авдеевкой: как идет продвижение ВС РФ в ДНР

Андрей Аркадьев
Владислав Кустов
00:32 22.08.2022
Под массированными обстрелами нашей ВКС и артиллерии националисты несут значительные потери.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские войска и народная милиция республик Донбасса все дальше отодвигает фронт на Запад. Населенный пункт Яковлевка расположен на правом фланге наступления на Соледар. Когда он будет освобожден, появится возможность взять ВСУ в Соледаре в полукольцо.

Задача батальона - взять под огневой контроль все дороги, ведущие к Яковлевке. И отрезать ВСУ пути снабжения. Тогда украинским военным ничего не останется, как отступить или сдаться в плен.

Сам Соледар практически взят - бои идут уже в городе, полностью под контролем уже несколько основных улиц. Продолжается продвижение НМ и войск по территории ДНР, на окраинах Соледара силы ВС РФ и Народной милиции вошли и закрепились. В степной местности противник вытесняется из укрепления за укреплением, посадка за посадкой наши Вооруженные Силы выходят на населенные пункты.

Покидая позиции, боевики ВСУ стекались в крупные промзоны Соледара, где и попали в окружение. Сейчас вариантов у них всего два - либо сдаться, либо быть уничтоженными. Артиллеристы бьют по живой силе, которая скопилась в районе одного из заводов в Соледаре, и как правило бьют без промаха.

Под массированными обстрелами нашей ВКС и артиллерии националисты несут значительные потери.

Из-за постоянных потерь и дезертирства, ВСУ не успевают как следует подготовить свежих призывников. Большая часть новобранцев - случайные люди, никогда не державшие в руках оружие. Нацбаты используют их в качестве пушечного мяса, а если призывники бегут с позиций - расстреливают их для устрашения оставшихся.

Южнее по линии фронта наши вооруженные силы продолжают методично отжимать ВСУ от Донецка. В направлении от поселка Пески, который был взят на прошлой неделе, идет штурм Марьинки. Сейчас под контролем ВС РФ уже две трети города, но националисты всеми силами, зачастую не считаясь с потерями, пытаются сохранить позиции. Отсюда они ведут обстрелы Донецка, и терять позиции на Марьинке ВСУ не хотят.

Второе направление наступления от Песок - Авдеевка. Город сейчас берут в кольцо. Главное - перерезать противнику транспортные пути, по которым на позиции завозят боеприпасы и бойцов теробороны. Заставить замолчать орудия противника тут очень важно. До Донецка не более двадцати километров, и отсюда в том числе наносят удары по мирным районам города.

Пытаясь удержать позиции, националисты прикрываются мирными жителями. По данным координационного штаба России по гуманитарному реагированию, в Авдеевке радикалы заняли здание детского сада, территорию вокруг заминировали. Похожая ситуация в Славянске, Артемовске и других прифронтовых городах. Это затрудняет работу нашей артиллерии, но не останавливает ход спецоперации.

А еще южнее, в Херсонской области, продолжается движение наших вооруженных сил в сторону Николаева. Вместо обещанного Киевом контрнаступления, ВСУ теряют людей уже в непосредственной близости от города. Наступление продолжается с новой силой и на всех направлениях.

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