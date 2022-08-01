Путин: Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток

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Россия остается надежным поставщиком металлургической продукции для западных партнеров, но не станет сотрудничать с недружественными странами себе в убыток. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение», - заявил Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.

Также Путин заявил, что страны Запада «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой ассоциации. При введении санкций не учитывались возможные последствия, в том числе рост инфляции в мире и удорожание стройматериалов.