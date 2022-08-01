В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин: Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток

Алексей Курильченко
14:30 01.08.2022
Президент заверил, что Россия останется надежным партнером для стран, настроенных на взаимовыгодное сотрудничество.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Россия остается надежным поставщиком металлургической продукции для западных партнеров, но не станет сотрудничать с недружественными странами себе в убыток. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение», - заявил Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.

Также Путин заявил, что страны Запада «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой ассоциации. При введении санкций не учитывались возможные последствия, в том числе рост инфляции в мире и удорожание стройматериалов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:31 Армия
Видео
Обрушить мощь «Града»: опубликованы кадры удара РСЗО по позициям ВСУ
13:38 В стране и мире
Президент Болгарии распустил парламент и назначил вместо него служебное правительство
12:08 Армия
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
10:33 В стране и мире
Сербия выразила готовность убедить Приштину отложить спорные ограничения на въезд
08:30 В стране и мире
В Херсоне заработала переправа у Антоновского моста через реку Днепр
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили маршрут первого судна с зерном, вышедшего из Одессы
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении двух установок РСЗО HIMARS в Харькове
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.