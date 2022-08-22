МО РФ: средства ПВО России сбили пять БЛА ВСУ и перехватили восемь снарядов HIMARS

Всего за сутки уничтожено в воздухе 13 снарядов РСЗО, включая снаряды HIMARS, отметили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские силы ПВО за минувшие сутки уничтожили в воздухе пять беспилотников противника в ДНР, Херсонской и Харьковской областях, а также перехватили 13 снарядов РСЗО, среди них восемь снарядов, которые украинские военные выпустили с помощью РСЗО HIMARS в районе Каховки в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге 22 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также в ежедневной сводке говорится о поражении пункта управления 102-й бригады теробороны в Запорожской области, в результате которого противник потерял до 30 своих бойцов и не досчитался 14 единиц военной техники.

Как утверждает представитель российского военного ведомства, за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также неприятельские войска в 142-х районах. Также уничтожены шесть складов вооружения и боеприпасов в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях и в ДНР. В районе Рогани уничтожена радиолокационная станция наведения украинского ЗРК С-300, а под Курдюмовкой - пусковая установка ЗРК «Бук-М1» и американский радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине. Сообщалось, что экипажи нанесли удары авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе ВСУ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов