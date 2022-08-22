В МО РФ сообщили о поражении пункта управления 102-й бригады теробороны в Запорожской области

Также ударом по боевым позициям 28-й мехбригады в Николаевской области уничтожено более 50 националистов, добавили в российском военном ведомстве.

© Видео: Минобороны России © Фото: Alexander Grishin, RussianLook, Globallookpress

ВКС России поразили пункт управления 102-й бригады территориальной обороны у села Полтавка в Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в новой сводке по спецоперации на Украине.

В результате удара противник понес потери как в личном составе, так и в технике. По оценкам Минобороны, уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники.

Также представитель российского оборонного ведомства отчитался об огневом ударе по боевым позициям 28-й мехбригады под Лупарево в Николаевской области, после которого противник недосчитался более 50 своих бойцов и семи единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

Российские военные нанесли огневые удары по позициям 72-й мехбригады в районе Зайцево, 112-й бригады теробороны в районе Артемовска, 101-й бригады теробороны в районе Яковлевки. Как утверждает представитель Минобороны, потери украинской стороны составили до 100 человек, два танка и 15 автомобилей.

В ходе брифинга Конашенков рассказал и боевой работе российских сил ПВО. Так, за минувшие сутки уничтожены в воздухе пять беспилотников ВСУ, и 13 снарядов РСЗО, среди них восемь снарядов, которые украинские военные выпустили с помощью американской РСЗО HIMARS.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине. Сообщалось, что экипажи нанесли удары авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе ВСУ.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов