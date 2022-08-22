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«Аллигаторы» в небе: кадры боевой работы Ка-52 по позициям ВСУ

Ирина Елагина
05:45 22.08.2022
При выполнении ракетного удара вертолетчики использовали элемент пилотажа «Горка», что позволило нанести ракетный удар на более дальнее расстояние и точно в цель.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударного вертолета Ка-52 группировки войск Центрального военного округа в ходе специальной военной операции.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 нанесли поражение неуправляемыми 80-мм авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе ВСУ. При выполнении ракетного удара вертолетчики использовали элемент пилотажа «Горка», что позволило нанести ракетный удар на более дальнее расстояние и точно в цель.

Экипажи специально выполняют полеты на предельно малых высотах, огибая рельеф местности чтобы уйти от ПВО противника.

«Надо прийти на предельно малой высоте. Тогда все хорошо. Ракеты летят в цель. Враг поражен. Нас этому учили: защищать свою родину», - отметил Геннадий, командир экипажа Ка-52.

При возвращении на площадки базирования инженерно-технический состав сразу начал готовить авиационную технику к дальнейшей боевой работе.

Командование Центрального военного округа отметило высокую эффективность работы экипажей вертолетов Ка-52, которые могут выполнить практически все боевые задачи.

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