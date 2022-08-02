Суд не стал заключать под стражу инспектора МЧС, который проверял сгоревший в Москве хостел

Суд отправил под домашний арест пожарного инспектора, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при проверке хостела на Алма-Атинской улице.

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Пресненский районный суд города Москвы отказался взять под стражу инспектора МЧС, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при проверке хостела на Алма-Атинской улице. По решению суда подследственный проведет почти два месяца под домашним арестом - до 29 сентября.

По версии следствия, сотрудник противопожарной службы формально подошел к проверке хостела, что привело к трагедии: в ночь на 29 июля в зарешеченных номерах погибли 8 человек, еще шестеро пострадали.

Подследственный не признал свой вины.

«Обвинять меня по этому делу - это все равно, что обвинять сотрудника ГИБДД, проверившего документы у водителя, в том, что после этой проверки водитель попал в ДТП», - слова инспектора, прозвучавшие в зале судебного заседания, приводит ТАСС.

В суде было рассмотрено личное поручительство заместителя главного пожарного инспектора Москвы Артема Корякина. Он заявил суду, что мера пресечения в виде заключения под стражу будет чрезмерной для его подчиненного.

Напомним, что по решению суда под стражей находятся два фигуранта уголовного дела о гибели 8 человек при пожаре в московском хостеле - руководители гостиницы.