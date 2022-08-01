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СК: инспектор МЧС ограничился выявлением мелких нарушений в сгоревшем московском хостеле

Ирина Елагина
21:01 01.08.2022
Формальный подход инспектора МЧС к проведению проверки в хостеле на Алма-Атинской улице стал одной их причин трагедии, унесшей жизнь восьми человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ГСУ СК РФ по г. Москве РИА Новости
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По данным следствия, инспектор МЧС формально отнесся к исполнению своих обязанностей при проведении плановой проверки хостела на Алма-Атинской улице в Москве. Сотрудник противопожарной службы за месяц до трагедии проверял хостел и имел реальную возможность предотвратить несчастье. Но в итоге зафиксировал лишь незначительные нарушения, закрыв глаза на решетки на окнах.

Подробности расследования рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве, майор юстиции Юлия Иванова.

«Старший инспектор ограничился выявлением незначительных  нарушений требований пожарной безопасности. Сотрудник путем отражения в документации заведомо ложных сведений сокрыл от направления материалы в районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности юридического лица», - сообщила Юлия Иванова.

Напомним, что сегодня СКР предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями и обратился в суд с ходатайством об аресте. Под стражей уже находятся руководители хостела, в котором в ночь на 29 июля сгорели восемь человек, еще шестеро пострадали.

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